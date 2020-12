Comunicado do Business Wire :PokerBROS

PokerBROS está se preparando para comemorar nosso aniversário de um ano com uma série gigante de torneios, freerolls por diamante e promoções nas nossas mídias sociais, do dia 4 a 13 de dezembro.

Um ano após o lançamento, PokerBROS já apresentou mais de um milhão de pessoas ao mais seguro e inovador aplicativo de poker, aplicativo este que reescreveu as regras sobre customização e escolhas do jogador. Só que nenhum aniversário é completo sem uma celebração e por isso estamos orgulhosos de anunciar uma festa de 10 dias de poker.

Novas ferramentas, tais quais o nosso hand replayer serão apresentadas durante este festival tão especial para nós. Ao mesmo tempo o coração das comunidades do PokerBROS - os clubes e Ligas - unirão forças em uma série de torneios fantástica.

Freerolls com premiação de um milhão de Diamantes estarão rolando ao lado de uma série de torneios com 4 milhões garantidos. Os freerolls por diamantes contaram com 3 eventos por dia (as 4h, 16h e 10h), culminando no domingo, dia 13 de dezembro, com um 100,000 diamantes no Main Event as 15h.

As séries de torneios das Ligas acontecerão nos mais diversos formatos e estruturas oferecidas no PokerBROS, incluindo eventos em Pot Limit Omaha (quatro, cinco e seis cartas) e KO Progressivo No Limit Hold'em. As entradas variam de 35 a 1,000, englobando todos os tipos de jogadores, com um Main Event (entrada 100) que acontecerá no dia 13 de dezembro as 21h, 400,000 garantidos. O campeão de cada série também ganhará um avatar personalizado e uma sacola VIP com merchandise do PokerBROS, em parceria com a RunGoodGear.

Nosso novo hand replayer também premiará jogadores que compartilharem suas mãos favoritas usando #PokerBROS com @PokerBrosApp: um jogador por dia levará uma sacola de prémios de aniversário em um sorteio muito especial. Seja uma bad beat ou uma jogada de sorte, compartilhar a dor e a gloria do poker usando o replayer nas mídias sociais valerá ainda mais apena durante nossa celebração de aniversário.

Aceitando um novo desafio em torneios de larga escala ou interagindo com as comunidades de poker e compartilhando suas aventuras nas mesas, os jogadores do PokerBROS terão ainda mais razões para celebrar nesse dezembro.

Rumo ao segundo ano!!!

Sobre

No PokerBROS, nós temos apenas um objetivo: oferecer a melhor plataforma para fãs do Poker se conectarem com seus amigos. Você pode começar no Lobby de Ouro, onde terá um monte de opções de mesas para jogar contra jogadores do mundo todo. A partir dali, você pode progredir para criar o seu próprio Clube, onde quem manda é você! Da escolha do tipo de jogo, passando pelas Stakes, e diversas outras opções, crie os jogos perfeitos para o seu círculo de amigos. O PokerBROS é uma plataforma de jogos sociais e não oferece qualquer serviço de dinheiro real.

