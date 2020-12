A vacinação contra a covid-19 na França será gratuita e começará em janeiro para um milhão de residentes de asilos e continuará em fevereiro para 14 milhões de pessoas frágeis, foi anunciado nesta quinta-feira (3).

"A França terá um potencial de 200 milhões de doses, o que tornará mais fácil vacinar 100 milhões de pessoas", já que a vacina requer duas injeções com algumas semanas de intervalo, disse o primeiro-ministro Jean Castex.

A campanha de vacinação começará com as duas vacinas que deverão estar disponíveis até o final do ano pelas autoridades de saúde europeias e francesas, as vacinas Pfizer / BioNtech e Moderna, acrescentou Castex.

"A circulação do vírus continua diminuindo de semana para semana", parabenizou Castex.

A epidemia de covid-19 causou mais de 53.000 mortes na França desde março.