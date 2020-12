AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2020

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula especial da ONU sobre pandemia - (até 4)

ESTADOS UNIDOS - Novo prazo para a TikTok se reestruturar ou enfrentar proibição dos EUA -

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - (até 18 de Dezembro)

(+) SANTIAGO (Chile) - Protesto anti-governamental -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Reportagem sobre autocultivo de cannabis com fins medicinais -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Comitê Constitucional da Síria se reúne -

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 14 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

PARIS (França) - Leilão "Licitação para o Louvre" de obras, visitas e eventos do Louvre, com Christie's e Drouot - (até 15)

TIRANA (Albânia) - Reunião ministerial da OSCE -

(+) BAKU (Azerbaijão) - Dia da Memória dos soldados mortos no recente conflito em Nagorno-Karabakh -

Oriente Médio e África do Norte

CATAR - Kushner da Casa Branca segue para a Arábia Saudita, no Catar (data a ser confirmada) - (até 4 de Dezembro)

(+) BEIRUTE (Líbano) - Manifestantes marcham da corte ao porto de Beirute - 11H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Líder de Hong Kong e principal enviado de Pequim farão discursos no Dia da Constituição da China - 00H00

Esportes

(+) LA PLATA (Argentina) - Mara Gomez, primeira jogadora trans com permissão para jogar na liga feminina de futebol argentino, fala à imprensa durante coletiva - 11H00

SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia de Ação Climática da Juventude -

América

(*) VALDOSTA (Estados Unidos) - Campanha de Trump na Geórgia antes de votações cruciais para o Senado - 21H30

Europa

(+) PARIS (França) - Protesto contra o projeto de lei que restringe o direito dos jornalistas de filmar policiais no exercício de sua função -

(+) MOSCOU (Rússia) - Centros de vacinação contra a covid-19 abrem para pessoas de grupos de alto risco -

(+) PARIS (França) - Grande Mesquita de Paris reabre para os fiéis -

(+) EREVAN (Arménia) - Protestos antigovernamentais - 09H00

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Estocolmo se ilumina para celebrar a semana do Nobel - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CIDADE DO KUWAIT (Kuwait) - Eleições legislativas no Kuwait - 02H00

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Rei tailandês participa de vigília para celebrar o aniversário de seu pai, o rei Rama IX -

África

(+) MONRÓVIA (Libéria) - O presidente George Weah participa de comício antes de eleição ao Senado e referendo -

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - Conferência anual pelo sétimo aniversário da morte de Nelson Mandela - 13H30

DOMINGO, 6 DE DEZEMBRO DE 2020

América

VENEZUELA - Eleições parlamentares -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 10)

Europa

ROMÊNIA - Eleições parlamentares -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol : Premier League - 11º dia: Tottenham v Arsenal - 14H30

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 11º dia: Liverpool v Wolverhampton - 17H15

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2020

América

CARACAS (Venezuela) - Consulta popular organizada pela oposição sobre a legitimidade do governo de Maduro - (até 12)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Reabertura de escolas públicas primárias -

Europa

PARIS (França) - Ex-presidente Sarkozy questionado em julgamento por corrupção -

(+) MOSCOU (Rússia) - O ministro russo das Relações Exteriores, Seguei Lavrov, discutirá o tema de Nagorno-Karabakh com o colega armênio -

(+) GENEBRA (Suíça) - OMS faz briefing à imprensa sobre a covid-19 - 14H00

(+) BERLIM (Alemanha) - A prêmio Nobel de Química 2020 Emmanuelle Charpentier recebe diploma e medalha das mãos do embaixador sueco - 16H00

MILÃO (Itália) - Scala de Milão apresenta programa de televisão para substituir a tradicional noite de abertura da temporada de ópera - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Novo chefe da Interpol a ser eleito na assembleia anual - 02H00 (até 8)

África

GANA - Eleições presidenciais e parlamentares -

TERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Protestos pelo Dia Internacional das Mudanças Climáticas -

América

(*) NOVA YORK (Estados Unidos) - 40º aniversário do assassinato do ex-Beatle John Lennon -

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação - IPCA Mês Ref: novembro - 09H00

(+) MÉXICO (México) - Governo anuncia plano de vacinação contra a covid-19 - 11H00

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Prêmio Nobel de Física 2020 Reinhard Genzel recebe diploma e medalha das mãos do embaixador sueco na chancelaria do estado da Baviera - 13H00

QUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (Decisão Tasa SELIC) - 18H00

Europa

(+) BAKU (Azerbaijão) - Erdogan visita o aliado Azerbaijão após cessar-fogo em Nagorno Karabakh - (até 10)

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 10H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia lança novo plano antiterror -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Há 30 anos, Lech Walesa era eleito presidente da Polônia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 06H30

(+) GENEBRA (Suíça) - A Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, dá coletiva de imprensa - 07H30

Esportes

(+) HERNING (Dinamarca) - Futebol: Liga dos campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo D Midtjylland (DEN) v Liverpool (ING) - 15H55

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Futebol: Liga dos Campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo A Bayern Munique (ALE) v Lokomotiv Moscow (RUS) - 18H00

(+) MADRI (Espanha) - Futebol: Liga dos campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo B Real Madrid (ESP) e Borussia Moenchengladbach (ALE) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Revista Time anuncia a 'Pessoa do Ano' de 2020 - 11H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Comitê de aconselhamento da FDA sobre vacinas avalia o imunizante da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 - 12H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Primeiro ano do governo do presidente argentino, Alberto Fernandez -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 11)

(*) OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia - 13H30

(+) MADRI (Espanha) - Autoridades espanholas dão briefing sobre o novo coronavírus -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Coletiva de imprensa do Banco Central Europeu sobre a política monetária na zona do euro - 11H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) MARROCOS - Fim do estado de emergência no Marrocos -