A sonda chinesa Chang'e 5 abandonou a superfície da Lua, nesta quinta-feira (3), rumo à Terra - conforme imagens divulgadas pela televisão estatal CCTV.

O objetivo da operação é retornar com amostras do solo lunar. Se for bem-sucedida, será a primeira vez em mais de 40 anos.

O módulo, que se pousou na Lua na terça-feira (1o), decolou na quinta-feira às 23h10, horário de Pequim (12h10, em Brasília), acrescentou a CCTV.