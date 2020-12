Magnata pró-democracia Jimmy Lai acusado de fraude em Hong Kong

O magnata de Hong Kong Jimmy Lai, figura importante da luta pró-democracia, foi acusado nesta quinta-feira (3) de fraude, no momento em que aumentam os processos contra dissidentes e críticos de Pequim na ex-colônia britânica.

Lai, 73 anos, é proprietário do tabloide Apple Daily, conhecido pelo compromisso com o campo pró-democracia e por suas críticas incisivas ao Executivo de Hong Kong, pró-Pequim.

Nesta quinta-feira, o empresário e e dois de seus principais executivos, Royston Chow e Wong Wai-keung, compareceram a um tribunal por acusações de fraude. De acordo com os documentos judiciais, a sede do jornal seria utilizada para fins que não estariam previstos no contrato de aluguel do edifício.

Centenas de policiais realizaram uma operação de busca em agosto no edifício, sobretudo na redação do Apple Daily.

Vários diretores do grupo de comunicação, incluindo Lai, foram detidos sob a suspeita de "conluio com forças estrangeiras, com base na nova lei de segurança nacional imposta em junho por Pequim na região semiautônoma.

Até o momento, ninguém foi acusado formalmente com base na lei drástica, mas a investigação prossegue.

Pequim aumentou nos últimos meses a pressão para controlar a ex-colônia britânica, que em 2019 viveu sua crise política mais grave desde a devolução para a China em 1997. E a lei imposta no fim de junho é um dos instrumentos utilizados para alcançar a meta.

Vários nomes importantes da oposição não receberam autorização para disputar as eleições legislativas que foram adiadas em um ano, com a alegação da epidemia de coronavírus. E dezenas de ativistas pró-democracia foram acusados ou detidos.

Na quarta-feira, três dissidentes do movimento a favor da democracia, entre eles Joshua Wong, foram condenados a penas de prisão por sua participação nas manifestações de 2019.

Lai também está sendo processado por sua participação nesta mobilização em um processo diferente do caso desta quinta-feira.