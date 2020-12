Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder global de tecnologia, anuncia ao mercado o primeiro leitor de carteiras de identidade de dupla face do mundo, capaz de examinar carteiras de identidade ou de habilitação em nuvem em menos de quatro segundos. Além de acelerar o processo, a tecnologia garante alto nível de segurança e oferece benefícios referentes aos custos às operadoras, simplificando o processo de verificação de documentos e oferecendo uma conferência sem toque, seguindo as recomendações de distanciamento por causa da pandemia de Covid-19.

O Leitor de cartão de identificação de dupla face da Thales Gemalto CR5400i pode ser utilizado em processos de verificação de documentos de empresas, aeroportos, hotéis, lojas e bancos, entre outras, evitando fraudes e falsificações graças aos mecanismos sofisticados para autenticação de alto nível de documentos. A versão "i" possibilita que vários leitores inteligentes sejam conectados centralmente via Wi-Fi, sendo ideal para organizações que precisam implantar uma frota de leitores, como lojas de varejo e instituições financeiras. O dispositivo compacto também pode ser configurado, gerenciado e atendido remotamente.

A utilização do dispositivo é muito fácil: o usuário precisa somente inserir sua carteira de identidade no leitor, que por sua vez fará a leitura dois lados do cartão simultaneamente. Quando esta ação é concluída, o LED de aviso mudará de azul para verde e a identidade será ejetada, sem interação física entre o usuário e o operador do leitor.

"Na Thales, temos o compromisso de oferecer conveniência e segurança ao processo de verificação de identidades. Com o novo leitor de dupla face, a experiência do usuário é segura, enquanto o provedor de serviços pode combater a fraude de identidade ao se beneficiar de uma solução flexível e fácil de integrar" , disse James MacLean, Diretor de Soluções de Leitura de Documentos na Thales. "Além disto, o contexto da Covid-19 trouxe novos desafios que o leitor de cartão de identidade inteligente da Thales responde com seu recurso sem toque."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder global de alta tecnologia que investe em inovações digitais e de "tecnologia em profundidade" - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos podemos confiar, o que é vital ao desenvolvimento de nossas sociedades. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que auxiliam seus clientes - empresas, organizações e estados - nos mercados de defesa, aeronáutica, espacial, transporte bem como identidade digital e segurança para cumprir missões essenciais ao colocar pessoas no centro do processo de tomadas de decisão.

Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR 19 bilhões em 2019 (em uma base incluindo a Gemalto durante 12 meses).

Thales, Relações com a Mídia Identidade e Segurança Digital Vanessa Viala +33 6 07 34 00 34 vanessa.viala@thalesgroup.com

