EUA alcança recorde de 100.000 hospitalizados por covid-19

O número de pessoas infectadas pelo covid-19 e hospitalizadas nos Estados Unidos ultrapassou 100.000 pela primeira vez desde o início da pandemia, anunciou o Covid Tracking Project nesta quarta-feira (2).

"Existem atualmente 100.226 pessoas com covid-19 e hospitalizadas nos Estados Unidos, é a primeira vez que as hospitalizações ultrapassam 100.000", revelou a entidade pelo Twitter.

As autoridades dos Estados Unidos temem que a situação piore, já que mais de 150.000 pessoas testam positivo diariamente para o vírus no país.

Espera-se também um aumento das infecções após as celebrações do Dia de Ação de Graças, marcadas pelo deslocamento de milhões de pessoas.

Só na Califórnia, mais de 20.000 casos de covid-19 foram registrados nesta quarta-feira, tornando-o o estado do país com o maior número de casos em um dia desde o início da pandemia, de acordo com o Covid Tracking Project.