Porta-voz da Casa Branca reforça disposição em contestar resultado da eleição

Secretária de Imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany reiterou a disposição da campanha do presidente Donald Trump à reeleição em seguir com a batalha judicial para contestar a vitória de Joe Biden no pleito de 3 de novembro. "O presidente quer que apenas os votos legais sejam contados", afirmou.



O comentário ecoa declarações recentes de Trump, que tem repetido que a votação foi marcada por fraude, embora não tenha apresentado provas. Questionada sobre especulações a respeito de indultos a aliados do republicano, McEnany garantiu que não ouviu discussões sobre isso, a não ser o já anunciado perdão ao general Michael Flynn.