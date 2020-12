Os casos de covid-19 no continente americano aumentaram quase 30% em novembro em relação a outubro, disse nesta quarta-feira a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa Etienne.

"No mês de novembro, tivemos mais de seis milhões de novos casos registrados nas Américas, um aumento de quase 30% em relação aos números do final de outubro", disse Etienne em entrevista coletiva, observando que a América do Norte bateu recordes de infecções diárias.