Mnuchin: auxílio fiscal deve ser direcionado e focado nas menores empresas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, defendeu que uma nova rodada de estímulos fiscais no país seja "direcionada" e voltada para as pequenas empresas, as mais afetadas pela pandemia do coronavírus. "As pessoas precisam de mais dinheiro", disse, em depoimento à Câmara dos Representantes americanas.



Mnuchin acrescentou que há também necessidade de apoio ao setor aéreo. Questionado sobre sanções econômicas a países e indivíduos rivais, Mnuchin argumentou que o instrumento "é muito eficaz".