Centenas de aldeãos fogem da erupção de um vulcão na Indonésia

Centenas de indonésios fugiram de suas aldeias na ilha de Java (sudoeste) após a erupção de um vulcão que expeliu lava e cinzas a vários quilômetros de altura.

A erupção do Monte Semeru começou na terça-feira e cerca de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas.

Agus Triono, chefe da agência local para organizar ajuda de emergência, alertou os moradores na quarta-feira que o perigo persistia.

A erupção ocorreu três dias após a erupção de domingo, ocorrida no Monte Lewotolok, no leste do país, que não deixou feridos ou causou danos.

A Indonésia abriga aproximadamente 130 vulcões ativos.

No final de 2018, um vulcão no estreito entre as ilhas de Java e Sumatra entrou em erupção, causando um deslizamento de terra subaquático e desencadeando um tsunami que tirou mais de 400 vidas.