Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, proeminente fornecedora de soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais, anuncia um importante upgrade no StoneOS 5.5R8, seu principal sistema operacional, que inclui mais de uma centena de atualizações para a solução de segurança mais abrangente, inteligente, confiável e fácil de usar disponível para empresas que buscam defender os pontos de entrada de suas redes atualmente.

"O panorama de segurança atual é mais vulnerável que antes, e as empresas estão lutando para garantir que sua força de trabalho e ativos essenciais estejam seguros, sejam quais forem os pontos de acesso", afirma Timothy Liu, diretor de tecnologia (CTO) e cofundador da Hillstone Networks. "Nossa missão sempre foi oferecer soluções que ajudem uma organização a ver e compreender vulnerabilidades ou ataques, e ser capaz de reagir a eles. As atualizações implementadas hoje no StoneOS seguem concretizando essa visão com recursos e benefícios que ajudam as empresas a contarem com segurança de rede à prova de futuro."

Quais as novidades no StoneOS

A versão 5.5R8 do StoneOS possui um design modular com uma arquitetura totalmente nova que se desacopla do sistema e inclui robustos aperfeiçoamentos que asseguram a uniformidade dos conjuntos de recursos e da experiência do usuário em diferentes plataformas de hardware e virtuais. São os principais recursos:

-- Proteção contra comando e controle de botnet da borda à nuvem: Inclui monitoramento de tráfego e conexões de comando e controle (C&C;) de L3 a L7, além de detecção de tráfego de algoritmos de geração de domínio (DGA), listas de acesso personalizadas e compatibilidade com sinkhole e tunneling de DNS para proteger totalmente o crânio da rede.

-- Firewall de centro de dados de próxima geração com desempenho total e recursos de segurança ampliados: Estão entre os recursos avançados análises de dados e controle granular fundamentado em políticas, e compatibilidade com IPv6 avançado e funcionalidades multicast com proteção para qualquer tráfego e atividade, inclusive monitoramento de serviços de terminais.

-- Configurações ágeis para reforçar a gestão de políticas. Configurações aprimoradas e ágeis facilitam a carga de trabalho de um administrador com gestão agregada de políticas, além de menos complexidade e sobrecarga com normas de importação e exportação, e a capacidade de configurar automaticamente usuários autenticados.

-- Consolidação de segurança com o poder da virtualização: Além da atualização do sistema operacional, um novo modelo está sendo introduzido à linha CloudEdge: o VM08. Esse modelo e todos os equipamentos virtuais podem agora aproveitar as vantagens dos robustos recursos de segurança como modelos de hardware.

-- Redefinição do panorama de redes empresariais. As atualizações facilitam a migração para o protocolo IPv6, sendo ideais para empresas que necessitam realizar essa transição.

