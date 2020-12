Acordo pós-Brexit continua incerto, a um mês do prazo, diz negociador da UE

O acordo entre União Europeia e Reino Unido sobre a relação pós-Brexit continua sem solução - alertou o principal negociador da UE, o francês Michel Barnier, nesta quarta-feira (2), a apenas um mês da data-limite para um entendimento, segundo fontes diplomáticas.

"As negociações em Londres são intensas, mas até este momento ainda é incerto se os negociadores conseguirão superar as diferenças", relatou um diplomata, citando as palavras pronunciadas por Barnier em uma intervenção perante as autoridades europeias.

Segundo o principal negociador de Bruxelas, citado por outro diplomata, aproxima-se o momento do "tudo, ou nada".