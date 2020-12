Itália promete trabalhar em 'recuperação igualitária' durante sua presidência do G20

O chefe de governo italiano, Giuseppe Conte, abriu oficialmente, na noite desta terça-feira, o ano do G20 na Itália, prometendo trabalhar em uma "recuperação igualitária".

Conte declarou em vídeo que "as pessoas, o planeta e a prosperidade são os três pilares da presidência italiana do G20. Trabalharemos em uma recuperação econômica mais justa e igualitária, para lutar contra as antigas e novas desigualdades", assinalou, prometendo colocar no centro do debate a carga de responsabilidade das mulheres.

O G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, foi organizado este ano remotamente pela Arábia Saudita. O calendário da presidência italiana, que começa em maio e será concluído com uma reunião de cúpula em outubro de 2021, contará com eventos especiais, como uma "reunião de cúpula global para a saúde" em maio, na capital italiana, dedicada aos desafios da pandemia.