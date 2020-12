Vulcão Telica aumenta atividade com mais de 300 explosões na Nicarágua

O vulcão Telica, no noroeste da Nicarágua, registrou nas últimas horas mais de 300 pequenas explosões. A atividade maior do que o normal lançou cinzas em comunidades próximas sem causar danos, informou o governo nesta terça-feira (1).

"O vulcão Telica continua registrando pequenas explosões de gases e cinzas, já registramos 309 explosões" até o meio-dia desta terça-feira, disse a vice-presidente e primeira-dama, Rosario Murillo, citando um relatório do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter).

Embora o aumento da atividade vulcânica ainda não represente um perigo para as cidades vizinhas, as autoridades estão monitorando seu comportamento, disse a vice-presidente, que também é porta-voz oficial do governo.

Ela especificou que a maioria das cinzas caiu nesta terça-feira sobre a parte sul da encosta do vulcão, onde vivem algumas comunidades.

O Telica, com 1.061 metros de altura, é um dos mais ativos da cadeia vulcânica da região do Pacífico da Nicarágua.

O monte fica 20 km ao norte da cidade de León, uma das capitais mais populosas do oeste do país. Sua última erupção forte foi há 72 anos.

Em julho, a atividade do vulcão aumentou em havia diminuído até agora.