Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services ("PCI" ou "a empresa"), uma fornecedora de soluções em cadeia de suprimentos, líder global no setor farmacêutico e biofarmacêutico, anunciou hoje o fechamento da aquisição previamente anunciada que dá a Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg") uma participação majoritária na empresa. A Mubadala Investment Company e Partners Group (em nome de seus clientes) terão participação minoritária na empresa.

Este marco é um passo fundamental para a PCI, uma vez que Kohlberg e Mubadala serão parceiros da equipe de gerenciamento da PCI, liderada pelo CEO Salim Haffar, para continuar a jornada de transformação da empresa. A equipe adicionará recursos e geografias específicos de maneira orgânica e inorgânica para melhorar a experiência do cliente da PCI e permitir que seus clientes tragam terapias biofarmacêuticas transformadoras para o mercado. Impulsionando as tendências globais de crescimento em biológicos e terapias medicamentosas especializadas, os recursos futuros incluem enchimento e acabamento estéril de injetáveis, expandindo a alta potência e fabricação especializada, e posterior expansão para a Ásia e grande Europa.

Kohlberg é uma sociedade de capitais de investimento líder com sede em Mount Kisco, N.Y., com mais de 30 anos de uma bem-sucedida experiência de parceria com gerenciamento e empresas como a PCI Pharma Services. A Mubadala Investment Company ("Mubadala") é uma investidora soberana gerenciando um portfólio global, visando a geração de retornos financeiros sustentáveis para seu acionista, o governo de Abu Dhabi.

Sobre a PCI Pharma Services

A indústria da saúde global confia na PCI para soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de seus produtos até o mercado e oportunidades para sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos a cada ano e mais de cinco décadas no negócio de serviços de saúde. A tecnologia líder e investimento contínuo nos permite atender as necessidades de desenvolvimento global ao longo do ciclo de vida do produto, dos testes clínicos em Fase I até a comercialização e fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro colaborativo, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informações, visitewww.pciservices.com.

Sobre a Kohlberg & Company, LLC

A Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg") é uma empresa de private equity líder no mercado com sede em Mount Kisco, New York. Desde a sua origem em 1987, a Kohlberg organizou nove fundos de private equity, através dos quais captou mais de US$ 10 bilhões em equity capital. Ao longo de seus 33 anos de história, a Kohlberg completou 82 investimentos em plataformas e aproximadamente 200 aquisições adicionais, com um valor de transação agregado de mais de U$25 bilhões. Para mais informações sobre a Kohlberg & Company, visite www.kohlberg.com.

Sobre a Mubadala Investment Company

O portfólio de US$ 232 bilhões da Mubadala abrange seis continentes com interesses em diversos setores e classes de ativos. Nós impulsionamos nossa profunda experiência setorial e parceria de longa data para conduzir crescimento e lucro sustentáveis, apoiando a diversificação contínua e integração global da economia dos Emirados Árabes Unidos.

Com sede em Abu Dhabi, a Mubadala tem escritórios em Londres, Rio de Janeiro, Moscou, Nova York, São Francisco e Pequim.

Para mais informações sobre a Mubadala Investment Company, visite www.mubadala.com

Sobre o Partners Group

O Partners Group é um gerente de investimentos líder mundial de mercados privados. Desde 1996, a empresa investiu mais de USD 135 bilhões em private equity, mercado imobiliário privado, dívida privada e infraestrutura privada em nome de seus clientes globalmente. O Partners Group é um investidor comprometido e responsável que visa criar amplos impacto nos acionistas através de sua propriedade e desenvolvimento ativo de negócios em crescimento, mercado imobiliário atrativo e infraestrutura essencial. Com mais de USD 96 bilhões em ativos sob sua gerência desde 30 de junho de 2020, o Partners Group atende uma ampla gama de investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e indivíduos particulares globalmente. A empresa emprega mais de 1.500 profissionais diversos em mais de 20 escritórios pelo mundo e tem sedes regionais em Baar, Suíça; Denver, USA; e Singapura. É listado entre os SIX Swiss Exchange desde 2006 (símbolo: PGHN). Para mais informações sobre o Partners Group, visite www.partnersgroup.com

A Jefferies LLC atuou como consultora financeira principal para a PCI e a Morgan Stanley & Co LLC como coconsultora.

A Centerview Partners LLC atuou como consultora financeira para o consórcio Kohlberg-Mubadala.

