Pelosi: Mnuchin disse que irá revisar proposta de alívio fiscal enviada ao Senado

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta terça-feira, 1º, após falar com o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, que ele irá revisar a proposta de alívio fiscal desenvolvida por ela e pelo líder da minoria no Senado, Chuck Schumer. A proposta também foi enviada ao líder republicano da Casa, Mitch McConnell, e o líder do partido na Câmara, Kevin McCarthy.



Pelosi defendeu ainda que o apoio fiscal a ser discutido deve englobar a distribuição de vacinas contra a covid-19. "Temos que financiar esforços para que possamos passar da vacina à vacinação", disse a líder, concluindo que "qualquer proposta" fiscal deve garantir a distribuição gratuita de vacinas a todos os americanos.