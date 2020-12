Por conta da pandemia, rainha Elizabeth passará o Natal no Castelo de Windsor

Devido à pandemia de coronavírus, a rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, passarão o Natal este ano em seu Castelo de Windsor pela primeira vez em 37 anos, como anunciou nesta terça-feira, 1°, o Palácio de Buckingham.



O casal tradicionalmente passa as festas de fim de ano em sua residência de Sandringham, Norfolk, no leste da Inglaterra, onde se reúne com outros membros da família real britânica. Mas o serviço religioso tradicional do dia de Natal foi considerado inviável porque poderia atrair multidões, de acordo com uma fonte real.



A rainha, de 94 anos, e seu marido, de 99, decidiram permanecer em seu palácio que fica nos arredores de Londres. "Após examinar todos os conselhos recebidos, a rainha e do duque de Edimburgo decidiram passar o Natal tranquilamente em Windsor", anunciou o porta-voz do palácio.



Durante a primeira onda, o casal cancelou todos os seus compromissos públicos e se confinou em sua residência de Windsor. Depois, viajaram para o Castelo de Balmoral, na Escócia, durante o verão (norte), seguindo a tradição.



O príncipe Philip, que completou 99 anos em junho, tem tido muitos problemas de saúde nos últimos anos. Em dezembro de 2019, foi internado por quatro dias em um hospital de Londres devido a problemas pré-existentes, segundo comunicado oficial, e somente viajou para Sandringham no dia 24 de dezembro para se encontrar com a rainha.



O Reino Unido é o país da Europa mais atingido pela pandemia, com mais de 59 mil mortes confirmadas por covid-19 e quase 1,6 milhão de casos positivos.



"Assim como todo mundo, a rainha e o duque confiam que as coisas voltarão ao normal em 2021", disse uma fonte ligada à família real ao jornal Daily Telegraph.



O governo britânico anunciou na semana passada uma trégua de Natal durante a qual será permitido aos integrantes de três lares se reunirem entre 23 e 27 de dezembro. No entanto, o Palácio de Buckingham não especificou se o restante da família real - incluindo os filhos e netos da rainha - irá para Windsor.



O príncipe Charles, herdeiro do trono, de 71 anos, contraiu a covid-19 em abril, mas teve sintomas leves, assim como seu filho, o príncipe William, segundo na ordem de sucessão. (Com agências internacionais)