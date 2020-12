Yellen: governo deve agir com urgência para lidar com efeitos econômicos da covid

Indicada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para o cargo de secretária do Tesouro, Janet Yellen defendeu nesta terça-feira, 1º, que o governo americano deve agir "com urgência" para lidar com os efeitos do coronavírus. "Estamos enfrentando crises históricas causadas pela pandemia e seus impacto econômicos", disse, em discurso após Biden oficializar sua nomeação.



A ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) acrescentou que a prioridade de sua gestão será encontrar forças para "reconstruir a economia e recuperar empregos". Para ela, é preciso trabalhar para atenuar problemas estruturais, como disparidades raciais e de gênero.