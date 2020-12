Janet Yellen, nomeada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para chefiar o Tesouro americano, denunciou nesta terça-feira (1) a "tragédia" que a crise econômica provocou no país e pediu uma ação "urgente".

"Há tanta gente que não consegue pôr comida na mesa e pagar suas contas. É uma tragédia americana e é essencial agirmos de forma urgente", afirmou Yellen, que se for confirmada pelo Senado, será a primeira mulher no comando do Departamento do Tesouro.