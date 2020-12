Biden: Congresso precisa aprovar um novo pacote fiscal

Em discurso para anunciar oficialmente a composição de sua equipe econômica, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou o Congresso a aprovar uma nova rodada de estímulos ficais para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. "Vamos criar uma economia para todo mundo", prometeu.



O democrata explicou que seu governo vai elaborar uma proposta de pacote e enviou um recado aos americanos que estão atravessando dificuldades econômicas: "a ajuda está a caminho", garantiu, antes de elogiar a indicada para liderar o Departamento do Tesouro, Janet Yellen, que, para ele, é a pessoa mais bem preparada para lidar com a crise.