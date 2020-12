Torre Eiffel reabrirá em 16 de dezembro

A Torre Eiffel, fechada desde 30 de outubro devido ao novo confinamento imposto na França para frear a epidemia da covid-19, reabrirá a partir de 16 de dezembro.

"É um prazer encontrá-los novamente a partir de 16 de dezembro, de 10:30h até 18:30h, (último acesso até às 17:15h na hora local)! Podem reservar sua visita agora", diz a conta oficial do monumento mais visitado do mundo no Twitter nesta terça-feira (01).

"Paris brilhará de novo para as festas de fim de ano", tuitou o vice-prefeito de Turismo da capital francesa, Frédéric Hocquard.

As visitas ao monumento, que se viu afetado pela crise sanitária, diminuíram aproximadamente 80% com relação a 2019 e sua receitas caíram 70%, indicou no final de outubro a Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE).

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na semana passada que os cinemas, teatros e museus poderão reabrir em 15 de dezembro se a situação sanitária permitir. Um novo confinamento também deverá ser considerado nessa data e será decretado um toque de recolher entre 21h e 07h.

Antes do reconfinamento, a Torre Eiffel recebia cerca de "2.500 visitantes por dia para um monumento que pode acolher até 25 mil", segundo Jean-François Martins, o presidente da SETE.

Isto se deve às medidas restritivas impostas pela pandemia. A distância física fez com que os acessos a torre vindo do solo fechassem pela metade e o toque de recolher às 21h que precedeu ao reconfinamento impediu o fechamento habitual do monumento à meia-noite nos fins de semana.

Mas o maior dano se deve sobre tudo a ausência de turistas, pois o ponto turístico recebe normalmente entre "80 e 85%" de visitantes estrangeiros, segundo a SETE, que desde então se concentra na população local.

A única vantagem atual é que por enquanto não há fila para acessar a Torre Eiffel e "a visita é mais confortável", acrescenta a empresa.