UE: Parlamento e Conselho autorizam comissão a decidir substituto da taxa LIBOR

O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a um acordo nesta segunda-feira, 30, que autoriza a Comissão Europeia a designar um substituto para a taxa LIBOR, assim que ela for descontinuada, no final de 2021.



"Recebo bem o rápido acordo de hoje sobre referências financeiras, o que significa que não ocorrerá um vazio jurídico quando a LIBOR sair de cena. Isso garantirá a continuidade de nosso sistema financeiro e proteger nossa estabilidade financeira. Os participantes do mercado devem, no entanto, continuar os preparativos para o fim da LIBOR", afirmou a comissária para serviços financeiros, estabilidade financeira e mercados de capitais da Comissão, Mairead McGuinness.



A London Interbank Offered Rate (ou LIBOR) é uma taxa de referência diária, calculada com base nas taxas de juros oferecidas para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no mercado londrino. É muito utilizada como taxa referencial nas transações internacionais.