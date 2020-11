Mnuchin: pacote fiscal direcionado é a mais apropriada resposta federal à covid

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, divulgou nesta segunda-feira, 30, o discurso preparado para os depoimentos que fará diante do Congresso amanhã e na quarta-feira. Segundo o testemunho, Mnuchin argumentou que um pacote fiscal direcionado é a melhor instrumento de resposta ao coronavírus.



O secretário exortou os parlamentares a mobilizarem US$ 455 bilhões que sobraram da primeira rodada de estímulos, aprovada em abril. "O governo está pronto para apoiar o Congresso em seus esforços para ajudar os trabalhadores e pequenas empresas americanos que continuam a sofrer com o impacto da covid-19", declarou.



Mnuchin alegou que as medidas de restrição à circulação de pessoas, para conter a pandemia, estão atrapalhando o processo de retomada. Ainda assim, ele caracteriza a recuperação como a mais rápida da história. "O setor privado, que inclui indústrias mais afetadas pelos lockdowns iniciais, já recuperou 58% dos empregos perdidos", pontuou.