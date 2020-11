Fed/Powell: Perspectiva para a economia é 'extraordinariamente incerta'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que a perspectiva para a economia dos Estados Unidos é "extraordinariamente incerta", e irá depender, em parte, do sucesso na contenção do novo coronavírus. Em discurso a ser lido perante audiência no Senado amanhã, Powell indicou que o aumento do número de casos de covid-19 é "preocupante" nos EUA e no resto do mundo, e pode ser "desafiador" nos próximos meses. Uma retomada completa da economia é improvável até que as pessoas se sintam confiantes novamente para retornarem às atividades, projetou o dirigente.



A médio prazo, as notícias sobre vacinas são "muito positivas". Mas, no momento, "desafios significativos" permanecem, em termos de produção, distribuição e eficácia dos imunizantes em diferentes grupos, avaliou Powell. Continua "difícil" entender as implicações econômicas dos desenvolvimentos no tema com algum grau de confiança, ponderou.



Recuperação



Powell afirmou que a recuperação econômica nos Estados Unidos se "moderou" nos últimos meses, mas que a retomada continua, em comparação com os "níveis deprimidos" do segundo trimestre.



Segundo Powell, o Fed tem agido para garantir que a recuperação seja o "mais forte possível", e ações firmes foram providenciadas para garantir "alívio e estabilidade", limitando os "danos na economia".



Os gastos da família tem se recuperado, em especial para os bens duráveis, que chegaram próximos aos níveis de antes da pandemia, apontou o dirigente. Por sua vez, o setor de serviços permanece "baixo", com atividades que demandam contato, como viagens e hotelaria em situação mais complicada. Os estímulos fiscais e a expansão dos auxílios desemprego foram em parte responsáveis pelo retorno dos gastos das família, e providenciaram "apoio essencial" a muito núcleos familiares e indivíduos, segundo Powell.