Comunicado do Business Wire :Emory University

O Centro de ciência contemplativa e ética baseada em compaixão da Emory University realizará uma webinar ao vivo com Sua Santidade o Dalai Lama na terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. A discussão intitulada "A necessidade da compaixão para a sobrevivência da humanidade" terá como destaque o Dalai Lama em conversa com Melani A. Walton, cofundadora da Rob and Melanie Walton Foundation e com o Dr. Sanjay Gupta, diretor-chefe correspondente para a CNN. (Para fotos do orador, clique aqui.)

O webcast terá início às 22h30 ET (00h30 horário de Brasília) no dia 8 de dezembro (9 de dezembro às 9h00, horário padrão da Índia) e será transmitido simultaneamente em 14 idiomas. O webcast será GRATUITO e aberto para quem quiser participar. A inscrição antecipada é encorajada em https://compassionshift.emory.edu.

"Com tantas preocupações urgentes impactando o nosso mundo, a hora é ideal para começarmos uma conversa global sobre a importância da compaixão", disse Lobsang Tenzin Negi, diretor executivo do Centro para ciência contemplativa e ética baseada em compaixão da Emory University. "Há mais de 20 anos trabalho com Sua Santidade o Dalai Lama em programas e pesquisa que ilustram os efeitos positivos da compaixão. Nosso objetivo é promover um entendimento dos benefícios da compaixão e oferecer programas para cultivá-la por todos os setores da sociedade".

O webinar focará no papel que a compaixão pode desempenhar no desenvolvimento de um futuro mais sustentável para a humanidade. É o primeiro evento da The Compassion Shift (Mudança por compaixão), uma iniciativa para avançar uma cultura global baseada em compaixão da Emory University.

Sobre nós: O Centro para ciência contemplativa e ética baseada em compaixão da Emory University apoia uma abordagem baseada em pesquisa para educar o coração e a mente. Uma colaboração acadêmica que teve início em 1998 entre a Emory University e o Dalai Lama, o Centro investiga a ciência da compaixão e apoia sua implementação prática. A programação atual inclui o SEE Learning?, um programa educativo internacional do Jardim de Infância ao grau 12, o CBCT® Compassion Training e o Emory-Tibet Science Initiative, um programa de ciências desenvolvido para instituições monásticas tibetanas. O Centro oferecerá meditações diárias ao vivo com início em 9 de dezembro.

