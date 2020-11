Reunião entre Bolsonaro e Fernández termina; governo ainda não divulgou detalhes

O presidente Jair Bolsonaro conversou, nesta segunda-feira, 30, com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, por meio de uma teleconferência. É a primeira agenda bilateral entre os dois.



O encontro virtual foi divulgado pelo governo argentino, mas não entrou na agenda pública de Bolsonaro.



O Palácio do Planalto confirmou a reunião por meio da assessoria de imprensa.



Na manhã desta segunda-feira, o Planalto divulgou, equivocadamente, a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão como sendo a de compromissos de Bolsonaro. Mais tarde, o erro foi corrigido. A Presidência da República e o Itamaraty ainda não divulgaram informações sobre a reunião com Fernández.



Conforme o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicaram, o gesto foi considerado por diplomatas brasileiros como um primeiro passo para a reaproximação entre os dois países, tradicionais parceiros comerciais, após Bolsonaro manter uma relação conflituosa com o vizinho.