UE espera cumprir dois de seus três objetivos climáticos para 2020

Após uma redução de 4% das emissões de gases de efeito estufa em 2019 e do esperado impacto da covid-19, a União Europeia (UE) espera alcançar ou superar em 2020 dois de seus três grandes objetivos climáticos, diz um relatório europeu oficial publicado nesta segunda-feira (30).

Adotados em 2009, esses três objetivos são: redução das emissões de gases de efeito estufa de ao menos 20% em relação a 1990, passar a barreira de 20% de renováveis na energia consumida e melhorar a eficácia energética em 20%.

Segundo um informe da Agência Europeia do Meio Ambiente (AEMA), os dois primeiros objetivos serão alcançados como estava previsto para 2020, enquanto o da eficiência energética não seria cumprido.

Em 2019, as emissões ena UE (excluindo o Reino Unido) diminuíram 4%. Ou seja, sua segunda maior queda anual, depois de 2009, marcada por uma forte crise econômica, segundo o AEMA. Esta redução leva a -24% a diminuição das emissões europeias desde 1990.

Sendo assim, segundo os dados preliminares da AEMA, a região alcançou no ano passado uma participação total de energia consumida a partir de fontes renováveis de 19,4%, perto da marca de 20%.

"Tudo leva a pensar que a desaceleração econômica em 2020 reduziu fortemente o consumo global de energia e as emissões de gases de efeito estufa, em particular no setor de transporte, onde provavelmente aumentou a proporção de energia consumida a partir de fontes renováveis", disse a agência.

Já sobre o terceiro objetivo, a eficiência energética, ou seja, o consumo energético em relação com a riqueza produzida, a agência considera que os esforços para alcançá-lo não foram suficientes.