Comunicado do Business Wire :Xlear

Novos estudos in vitro, conduzidos por renomada autoridade em doenças respiratórias, concluem que o spray nasal Xlear é "um meio eficaz... e replicável para desativar o SARS-CoV-2... para uma quantidade indetectável de vírus infeccioso". Esta conclusão é "validada por dois conjuntos independentes de experimentos, realizados por diferentes laboratórios, em diferentes cepas virais..." Os estudos de virucidas foram financiados de forma independente.

"Os estudosde virucidas lançaram uma luz importante sobre o papel que o Xlear pode desempenhar no combate à pandemia da COVID-19", disse o Dr. Gustavo Ferrer, que lidera a equipe de pesquisa.

Estado da pesquisa científica:

os sprays nasais, como o Xlear, reduzem a carga viral no nariz, o que é vital no combate à COVID-19. Pesquisas mostram que a COVID-19 infecta e se espalha principalmente pelo sistema respiratório superior. Ao reduzir a carga viral no nariz, os sprays nasais ajudam a limitar a gravidade e a transmissão do SARS-CoV-2 (COVID-19). https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2768627.

Os componentes do Xlear são antivirais - eles bloqueiam a adesão viral no nariz. Veja, por exemplo, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.19.225854v1.full.pdf. Este estudo da Universidade do Tennessee sobre o SARS-CoV-2 concluiu: "Sprays nasais antivirais... contribuem para reduzir... a carga viral... retardando a progressão da doença... e a transmissão..."

Estudos de caso revisados por pares indicam que o Xlear ajuda no tratamento da COVID-19: O estudo preliminar no Larkin Community Hospital (Miami), determinou: "pacientes sintomáticos com COVID-19, tratados com [Xlear], como um adjunto para... [tratamento padrão]", mostraram "melhora clínica rápida e tempo reduzido [ed]" para testes de PCR COVID-19 negativos. https://www.cureus.com/articles/43909-potential-role-of-xylitol-plus-grapefruit-seed-extract-nasal-spray-solution-in-covid-19-case-series.

O Xlear é usado há mais de 20 anos por milhões de pessoas em todo o mundo sem um único relatório de incidente adverso significativo.

"Com base nos dados existentes, esses estudos virucidas mostram que o Xlear não é apenas antiviral, é virucida (mata ou desativa o SARS-CoV-2). Esta combinação de recursos antivirais e virucidas é um golpe duplo importante na luta contra o vírus", disse Nathan Jones, CEO da Xlear. "Com a pandemia crescendo em todo o mundo, devemos usar todas as ferramentas que pudermos para combatê-la. Falhar nisso arrisca desnecessariamente milhões de vidas. Ponderando nosso registro de segurança de 20 anos contra os riscos deste vírus mortal, está claro que o Xlear precisa ser amplamente utilizado", concluiu Jones.

Estudo completo: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.23.394114v1.full

Mais informações sobre o Xlear: https://xlear.com/

Sobre o Dr. Gustavo Ferrer

O Dr. Ferrer, MD FCCP, é professor associado de medicina e fundador da clínica de doença pulmonar intersticial da Cleveland Clinic Florida e da bolsa de estudos de cuidados críticos e pulmonares do Aventura Hospital. Hoje ele atua como presidente de especialistas em terapia intensiva / instituto pulmonar do Aventura e anteriormente atuou como diretor de pesquisa respiratória da Universidade das Nações Unidas, Venezuela.

