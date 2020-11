Agência S&P Global adquire IHS Markit por US$ 44 bilhões

A agência de notícias financeiras S&P; Global anunciou nesta segunda-feira (30) a assinatura de um acordo de fusão com a americana IHS Markit, conhecida por seus influentes índices mensais de atividade econômica, por 44 bilhões de dólares.

As duas empresas concordaram com uma "fusão completa" que avalia a IHS Markit em 44 bilhões de dólares, incluindo 4,8 bilhões de dívida líquida", explicou em um comunicado a Standard & Poor's Global, famosa por administrar os índices de referência da Bolsa americana, S&P; 500 e Dow Jones, e por sua atividade de classificação de riscos da dívida.

O acordo de fusão foi aprovado por "unanimidade nos dois conselhos de administração", destacou a Standard & Poor's Global em um comunicado.

A transação, que acontecerá com a troca de ações, deve ser concluída ao longo do segundo semestre de 2021.

A nova empresa desenvolverá sua atividade nos setores de informação e de serviços financeiros, de classificação de riscos, índices, matérias-primas e de energia, afirma o comunicado.

Os acionistas da S&P; terão quase 68% da nova empresa, enquanto os acionistas da IHS Markit, que tem sede no Reino Unido, ficarão com o restante.

As empresas esperam que a fusão gere cerca de US$ 680 milhões em sinergias até o final do quinto ano completo após a conclusão do acordo.