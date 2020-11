Misterioso monolito de metal encontrado no deserto dos EUA desaparece

Monolito misterioso desapareceu do local onde estava, no deserto de Utah (foto: Utah Department of Public Safety) Estados Unidos, desapareceu na noite de sexta-feira (27/11). Segundo a Agência de Administração de Terras de Utah (AFP), o monolito foi retirado por “alguém desconhecido”. Em um comunicado, o órgão federal afirmou que não removeu a estrutura, já que ela é considerada uma propriedade privada. “Não investigamos crimes que envolvem propriedade privada, que são administrados pela polícia local”, completou. Um objeto brilhante de metal encontrado pelas autoridades de Utah , no oeste dosna noite de sexta-feira (27/11). Segundo a Agência de Administração de Terras de Utah (AFP), ofoi retirado por “alguém desconhecido”. Em um comunicado, o órgão federal afirmou que não removeu a estrutura, já que ela é considerada uma propriedade privada. “Não investigamos crimes que envolvem propriedade privada, que são administrados pela polícia local”, completou.



LEIA MAIS 13:49 - 24/11/2020 Monolito misterioso é encontrado em deserto em Utah, nos EUA Durante a semana, o objeto de mais de 3,5 metros de altura viralizou nas redes sociais. Sua estrutura remete a filmes futuristas, principalmente o clássico 2001: Uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick, e muitos internautas ficaram questionando se alienígenas teriam instalado o monolito como forma de se comunicar com a humanidade.



Em um comunicado ao jornal The New York Times, o agente do artista John McCracken confirmou que a escultura pode ter sido feita pelo escultor. McCracken é conhecido por criar peças de pirâmides, cubos e placas brilhantes. O monumento de metal seria semelhante a um instalado em uma galeria de arte. Mesmo assim, ainda há dúvidas sobre como o monólito teria ido parar no deserto.



Segundo imagens de satélite, o objeto já se encontrava em Utah entre 2015 e 2016. Um porta-voz do Departamento de Segurança Pública disse ao The New York Times que o objeto pode estar lá desde os anos 1940 ou 1950.

* Estagiária sob a supervisão do subeditor João Renato Faria