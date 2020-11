Capital eritreia é atacada novamente com foguete lançado da região do Tigré

Pelo menos um foguete foi disparado na noite desta sexta-feira (27) contra Asmara, capital da Eritreia, a partir da região dissidente de Tigré, na Etiópia, informaram quatro diplomatas da região à AFP.

"Um foguete do Tigré parece ter caído ao sul de Asmara", disse um dos diplomatas, observando que não havia informações imediatas sobre possíveis vítimas ou danos.

Outro diplomata afirmou que houve um segundo disparo de foguete em um bairro de Asmara, mas essa informação não pôde ser verificada.

A Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF), no poder nesta região dissidente do norte da Etiópia reivindicou vários disparos de foguetes contra Asmara este mês.

Este segundo ataque à Eritreia desde o início do conflito interno da Etiópia, em 4 de novembro, reacende temores de uma potencial escalada das tensões, enquanto a comunidade internacional está preocupada com seu impacto para os civis.