Novos confrontos entre policiais e agricultores na Índia

A polícia indiana usou gás lacrimogêneo e jatos d'água nesta sexta-feira (27), pelo segundo dia consecutivo, contra os agricultores que marchavam para Nova Délhi para denunciar as recentes reformas que liberalizam os mercados agrícolas e os deixam, segundo eles, à mercê das grandes empresas.

Os agricultores, alguns dos quais atiraram pedras e romperam barreiras, foram finalmente autorizados a entrar na capital, escoltados pela polícia, onde pretendem fazer uma manifestação neste fim de semana.

Centenas de policiais foram posicionados em vários pontos de entrada da capital com caminhões de areia. Eles montaram bloqueios de estradas com arame farpado para impedir a chegada dos manifestantes.

A situação dos camponeses é uma questão política importante na Índia, onde dois em cada três indianos vivem em áreas rurais. Os suicídios de agricultores chegaram aos milhares nos últimos anos, em função das dívidas e da seca.

Com as reformas adotadas no final de setembro, os agricultores estão agora livres para vender seus produtos ao comprador e ao preço de sua escolha, e não apenas em mercados regulados pelo Estado (os chamados "mandis") com preços fixos.

O primeiro-ministro Narendra Modi saudou "uma transformação completa do setor agrícola" que beneficiará "dezenas de milhões de agricultores".

Já o Partido do Congresso, o principal partido da oposição no poder no estado de Punjab e de onde saíram muitos dos manifestantes, diz que as reformas colocaram os agricultores à mercê de grandes compradores privados, sem qualquer poder de barganha.