Competições de teste para Jogos de Tóquio recomeçam em março

As competições-teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio serão retomadas em março - anunciaram os organizadores do evento, nesta sexta-feira (27).

Apesar do aumento das infecções por covid-19 no mundo, os organizadores seguem com os preparativos do evento.

A maioria das provas, que servem de ensaio geral para as diferentes modalidades, já havia acontecido antes da decisão, tomada em março, do adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos na capital nipônica.

Ainda devem ser disputados 18 eventos-teste, incluindo polo aquático, ciclismo em pista e a maratona de atletismo, que foi transferida de Tóquio para Sapporo (norte do Japão).

A maior parte dos testes olímpicos acontecerá em abril e maio de 2021 e servirá para avaliar as medidas implementadas no contexto da crise sanitária do coronavírus, afirmou o vice-diretor-executivo do Escritório de Operações dos Jogos, Yasuo Mori.

Também nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) anunciou que o encontro de Tóquio, no novo estádio olímpico, abrirá a temporada internacional de seu esporte ao ar livre, em 9 de maio de 2021.

Este encontro faz parte da categoria Continental Tour Gold, a segunda após a Diamond League, que inaugura sua temporada em 23 de maio, em Rabat.

Essa reunião em Tóquio servirá de teste antes dos Jogos.

O Estádio Olímpico de Tóquio acolheu um primeiro evento de atletismo em 23 de agosto passado, com uma lista de participantes quase exclusivamente japonesa e a portas fechadas, devido à pandemia.