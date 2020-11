Comunicado do Business Wire :Urban20

Opresidente da Urban20 (U20), Sua Excelência Fahd Al-Rasheed, presidente da Comissão Real da Cidade de Riade desejou hoje a seus homólogos italianos boa sorte ou "Buona Fortuna" enquanto a Itália se prepara para assumir as rédeas da presidência do G20 de 2021 e do grupo de engajamento das cidades, o U20.

HE Fahd Al-Rasheed, chair of U20 Riyadh 2020 - (Photo - AETOSWire)

"A cidade de Riade está imensamente orgulhosa e honrada por ter presidido o U20 em 2020. Temos orgulho do progresso que fizemos juntos como os U20 de 42 cidades e 30 think tanks, universidades e entidades multilaterais. Colaboramos, inovamos e encontramos pontos em comum. Discutimos os desafios e soluções experimentados pelas cidades de todos os continentes. Nos concentramos no objetivo comum de reconstruir de uma forma melhor. Enquanto trabalhávamos para trazer as questões urbanas à tona, um recorde de 39 prefeitos e representantes das principais cidades endossaram o Comunicado U20 de 27 pontos. Roma e Milão estiveram envolvidas em cada passo do caminho e estão excelentemente posicionadas para construir mais sobre este impulso e corpo de trabalho."

U20, Sua Excelência Fahd al Rasheed explicou ainda que o mantra saudita do G20 de "realizar as oportunidades do século21 para todos" foi entusiasticamente adotado e aprofundado pelas delegações dos U20 que trabalharam durante todo o ano em três temas: "Comunidades prósperas inclusivas"; "Economia circular, carbono-neutro"; e "Soluções urbanas baseadas na natureza".

Ele acrescentou: "Quando as cidades foram desafiadas pela pandemia, o U20 estabeleceu um Grupo de Trabalho Especial sobre a COVID-19 para desenvolver uma resposta orientada para a ação. A recomendação principal foi o desenvolvimento de um Fundo Global de Resiliência Urbana, o primeiro fundo por cidades, para as cidades. As cidades de Riade, Buenos Aires e Roma estão desenvolvendo o Fundo para combater a pandemia e mitigar os choques urbanos, acelerando a transmissão de aprendizado e ideias entre as cidades para um futuro mais seguro e resiliente para todos os residentes urbanos."

"Continuaremos a apoiar o U20 de todas as maneiras possíveis, e estendemos nossos melhores votos de sucesso e boa sorte à presidência italiana do U20", concluiu Sua Excelência Fahd Al-Rasheed.

