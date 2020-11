Itália lança primeiros voos Europa-EUA livres de covid-19

A Itália vai lançar seu primeiro corredor aéreo livre de coronavírus para os Estados Unidos com passageiros declarados negativos para covid-19, o que contorna a obrigação de quarentena para os recém-chegados.

O aeroporto de Fiumicino de Roma informou, nesta quinta-feira (26), que assinou um acordo com a companhia aérea italiana Alitalia e com a americana Delta Air Lines para a realização destes voos especiais entre algumas cidades norte-americanas e a capital italiana, a partir do próximo mês.

Voos semelhantes serão organizados entre Roma e Munique e Frankfurt, segundo a fonte.

Desde setembro, voos domésticos "livres" do coronavírus são realizados entre Roma e a capital financeira do país, Milão.

Os primeiros voos experimentais dos Estados Unidos para Roma "serão progressivamente oferecidos aos passageiros, a partir de dezembro", diz o comunicado da Aeroporti di Roma (ADR).

"A fase experimental terá como objetivo avaliar a eficiência e a funcionalidade do novo modo de transporte, para aumentar sua disponibilidade ante a temporada de verão (inverno no Brasil) de 2021", acrescenta a mesma fonte.

O ADR prevê que os passageiros que chegarem desta forma dos aeroportos dos Estados Unidos poderão evitar a quarentena obrigatória imposta aos viajantes procedentes deste país, se tiverem realizado um teste 48 horas antes de iniciarem a viagem, e outro, após a aterrissagem em Roma.

O aeroporto romano oferece testes rápidos de antígenos para passageiros. O resultado sai em 30 minutos.