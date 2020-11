Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Bharti Airtel ("Airtel"), a maior empresa de telecomunicações integradas da Índia, demonstrou juntamente com a Mavenir o Controlador Inteligente O-RAN (O-RAN Intelligent Controller, RIC) na recente Global O-RAN ALLIANCE Plugfest que realizou.

A Global Plugfest, que foi a primeira para a participação da região da Índia, apresentou a crescente maturidade do ecossistema O-RAN. O evento possibilitou que os participantes integrassem e validassem a conformidade e a interoperabilidade das soluções implementadas com base na arquitetura e especificações definidas em O-RAN para acelerar a prontidão de soluções para implementações comerciais.

O Controlador Inteligente O-RAN (RIC) demonstrado pela Mavenir e pela Airtel utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para otimizar o desempenho de rede. Essa demonstração permitiu ver o RIC em ação, ingerindo dados de configuração e métricas de desempenho de uma RAN de demonstração, e otimizando iterativamente os parâmetros de configuração para melhorar indicadores-chave de desempenho. A função de objetivo é configurável pelo operador, orientando o processo de otimização para atender a requisitos de tempo de execução que podem mudar de forma dinâmica. O escopo de demonstração também inclui o teste de interface O-RAN O1 do Non-RealTime RIC da Mavenir.

Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir, declarou: "Estamos muito animados por nossa parceria com a Airtel no primeiro evento O-RAN Global Plugfest que permite repensar modelos de implementação de redes tradicionais".

"É uma grande satisfação fazer parceria com a comunidade O-RAN global. Nosso envolvimento com a Mavenir para essa demonstração bem-sucedida é mais um passo rumo ao desenvolvimento de sistemas 5G com arquitetura de rede aberta", afirmou Randeep Sekhon, diretor de tecnologia (CTO) da Bharti Airtel.

Kuntal Chowdhury, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios de inteligência artificial e análises da Mavenir, comentou: "A otimização de parâmetros de configuração de rede em implementações de rede tradicionais é caracterizada por alto custo, a necessidade de técnicos especialistas e longos atrasos enquanto os dados são coletados na etapa de teste. Com a aplicação inteligente das mais modernas técnicas de aprendizado de máquina, podemos reduzir drasticamente o custo e o tempo necessários para a otimização de rede, tanto na implementação como durante todo o ciclo de vida da rede. Agradeço à Airtel e à O-RAN ALLIANCE por realizarem este evento".

Sobre a Mavenir

A Mavenir é a única fornecedora de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta e tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de rede móvel. Desde núcleo móvel, acesso/borda móvel até serviços móveis, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS - VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS) -, redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 120 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com

Sobre a Bharti Airtel

Sediada na Índia, a Airtel é uma empresa global de telecomunicações com operações em 18 países da Ásia Meridional e da África. A empresa é classificada entre as três maiores operadoras móveis do mundo, e sua rede móvel cobre uma população de mais de dois bilhões de pessoas. A Airtel é a maior fornecedora de telecomunicações integradas da Índia e a segunda maior operadora móvel da África. Ao final de setembro de 2020, a Airtel tinha aproximadamente 440 milhões de clientes em suas operações.

O portfólio da Airtel inclui banda larga móvel 4G/4.5G de alta velocidade, a fibra Airtel Xstream que promete velocidades de até 1 Gbps, soluções convergidas de TV digital pelo Airtel Xstream 4K Hybrid Box, pagamentos digitais pelo Airtel Payments Bank e um pacote integrado de serviços que abrangem conectividade, colaboração, nuvem e segurança, e atendem a mais de um milhão de empresas.

Os serviços OTT da Airtel incluem o aplicativo Airtel Thanks para autoatendimento, o aplicativo Airtel Xstream para vídeo, o Wynk Music para entretenimento e o Airtel BlueJeans para videoconferências. Além disso, a Airtel tem estabelecido parcerias estratégicas com centenas de empresas de todo o mundo para possibilitar que a plataforma da Airtel ofereça uma grande variedade de serviços a consumidores e empresas.

https://www.businesswire.com/news/home/20201126005666/pt/

Maryvonne Tubb Mavenir PR@mavenir.com

Loren Guertin MatterNow mavenir@matternow.com

Kevin Taylor GlobalResultsPR mavenir@globalresultspr.com

