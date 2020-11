Decola primeiro voo comercial direto dos Emirados para Israel

A companhia aérea de baixo custo Flydubai lançou, nesta quinta-feira (26), os primeiros voos diretos para Tel Aviv, dois meses após a normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel com o impulso dos Estados Unidos.

O avião decolou nesta quinta-feira pela manhã, confirmou à AFP um porta-voz do Aeroporto Internacional de Dubai, um dos maiores do mundo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estará presente na chegada do voo ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, disse no Twitter Ofir Gendelman, seu porta-voz para a mídia árabe.

Em setembro, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo, negociado pelos Estados Unidos, para normalizar suas relações com Israel. Foi o primeiro pacto deste tipo gênero entre um país árabe do Golfo e o Estado hebreu.

Os Emirados Árabes Unidos foram o terceiro país árabe a normalizar suas relações com Israel, depois do Egito, em 1979, e da Jordânia, em 1994. Foi rapidamente seguido pelo Bahrein.

No início do mês, a Flydubai anunciou que fará "14 voos por semana e um serviço duplo diário entre o Aeroporto Internacional de Dubai e o Aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv".

"O princípio dos voos regulares contribuirá para o desenvolvimento econômico e criará novas oportunidades de investimento", declarou o CEO da Flydubai, Ghaith al-Ghaith, ao anunciar esses voos no começo deste mês.

As companhias aéreas israelenses El Al e Israir iniciarão voos comerciais entre as duas cidades no próximo mês.

Com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados, a Etihad Airways anunciou o início de seus voos para Tel Aviv para março de 2021.