A morte de Diego Maradona é "uma grande perda para o mundo em geral e para o mundo do futebol em particular", afirmou nesta quarta-feira o técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, poucas horas após o falecimento do ex-jogador argentino, aos 60 anos.

"Tenho a Copa do Mundo de 1986 gravada na minha cabeça. Isso nos afeta de forma profunda, sentimos muito, principalmente por sua família. Não tenho palavras. Estamos muito tristes", disse o treinador da equipe espanhola à televisão Movistar Plus, após vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão pela Liga dos Campeões.

O Real Madrid, por meio de comunicado, já havia reagido à morte de Maradona. "Diego Armando Maradona deixa um legado imenso, transformado em um mito para milhões de fãs em todo o mundo", informou o clube da capital da Espanha através de suas redes sociais.