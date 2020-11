Corpo de Maradona passa por autópsia e procurador aponta 'características naturais'

O corpo de Diego Maradona está passando por uma autópsia no necrotério de San Fernando, na periferia norte de Buenos Aires, informou o procurador John Broyard nesta quarta-feira.

"Será feita uma autópsia para apurar as causas da morte, que não tem mais do que características naturais", disse mais cedo o procurador nos portões do bairro particular em Tigre onde ocorreu a morte e enquanto o corpo era retirado do complexo em uma ambulância.

Broyard disse que a morte do astro do futebol ocorreu "às 12 horas" (12h, pelo horário de Brasília) e que em sua morte "não foi notado nenhum sinal de crime ou violência".

Maradona, que fez 60 anos em 30 de outubro, morreu de "parada cardíaca", disse à AFP seu assessor de imprensa, Sebastián Sanchi.

Ele estava hospedado em uma residência no complexo Nordelta, distrito de Tigre, 40 km ao norte de Buenos Aires, se recuperando após receber alta de uma cirurgia para remoção de um hematoma em sua cabeça.

O corpo do lendário ex-capitão da seleção argentina será velado de quinta a sábado em uma capela na Casa Rosada (sede do governo), segundo o porta-voz da presidência, Mario Huck.