O futebol e o esporte se despedem de Maradona na Europa

Do ex-presidente da FIFA Joseph Blatter ao presidente do COI, Thomas Bach, passando por jogadores de futebol aposentados e ativos além dos grandes clubes, a notícia da morte de Diego Maradona nesta quarta-feira (25) foi recebida na Europa com comoção e reconhecimento.

Estas são algumas das reações de destaque na Europa após a morte de 'Pelusa' na Argentina, aos 60 anos:

Joseph Blatter (SUÍÇA/ex-presidente da FIFA, à AFP): "É algo triste, muito triste, o desaparecimento de um dos melhores jogadores de futebol do nosso tempo. Ele marcou a Copa do Mundo no México com a vitória argentina e a mão de Deus, com quem está agora".

Thomas Bach (ALEMANHA/presidente do Comitê Olímpico Internacional): "Adeus a um grande homem. Foi uma alma perturbada, mas deixou todos felizes com seu talento único como jogador de futebol. Descanse em paz."

Aleksander Ceferin (ESLOVÊNIA/Presidente da UEFA, no Twitter): "Estou profundamente triste ao saber da morte de Diego Maradona, uma das maiores e mais icônicas figuras do futebol mundial. Ele alcançou grandes picos como um jogador maravilhoso, com gênio e carisma."

Rafael Nadal (ESPANHA/número dois do tênis mundial, no Twitter): "Hoje o mundo do esporte em geral e do futebol em particular sentem um vazio. Maradona, um dos maiores atletas da história, nos deixou. O que ele fez no futebol permanece. Minhas mais sinceras condolências à sua família, ao mundo do futebol e a toda a Argentina ".

Napoli (ex-clube de Maradona, no Twitter): "Para sempre. Ciao Diego" e "Todos esperam nossas palavras, mas que palavras podemos usar para expressar uma dor como a que sentimos? Por enquanto, é hora de lágrimas, depois chegará a hora das palavras."

FC Barcelona (ex-clube de Maradona, no Twitter): "Obrigado por tudo, Diego".

Sevilha (ESPANHA/ex-clube de Maradona, no Twitter): "E todo o povo cantou Marado, Marado, nasceu a mão de Deus, Marado, Marado, semeou alegria no povo, encheu de glória este solo ... Diego eterno".

Real Madrid (em nota): "Diego Armando Maradona deixa um legado imenso, transformado em um mito para milhões de fãs em todo o mundo."

Liga Italiana de Futebol (em comunicado): "É um dia muito triste para o mundo do futebol. Hoje nos deixou uma lenda do nosso esporte, que fez os torcedores de todo o mundo sonharem e curtirem", anunciando uma "iniciativa especial" em homenagem a Maradona na próxima rodada da Série A.

Seleção da Inglaterra (sua rival no mítico duelo com a Argentina na Copa do Mundo de 1986, no Twitter): "Inesquecível. Adeus Diego. Uma lenda do nosso esporte"

Gary Lineker (INGLATERRA/ex-jogador de futebol na disputa Inglaterra-Argentina da Copa do Mundo de 1986, no Twitter): "De longe o melhor jogador da minha geração e talvez o maior de todos os tempos. Depois de uma vida de bênçãos, mas atormentada, esperemos que ele finalmente encontre o descanso nas mãos de Deus."

Michel Platini (FRANÇA/ex-jogador e ex-presidente da UEFA, para a emissora RTL): "Estou muito triste. Estou com saudades de uma época que foi linda ... Já se foram Cruyff, Di Stéfano, Puskas, muitos grandes jogadores que marcaram minha juventude. Diego marcou minha vida."

Lionel Messi (ARGENTINA, ESPANHA/jogador do FC Barcelona, no Instagram):"Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não vai embora porque Diego é eterno."

Cristiano Ronaldo (PORTUGAL/jogador da Juventus, nas redes sociais): "Hoje me despeço de um amigo e o mundo diz adeus a um eterno gênio. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico incomparável. Ele vai cedo demais, mas deixa um legado sem limites e um vazio que nunca será preenchido. Descanse em paz, craque. Jamais te esqueceremos ", escreveu ao lado de uma fotografia em preto e branco de ambos.

Neymar (BRASIL, FRANÇA/jogador do Paris Saint-Germain, no Twitter): "DON DIEGO MARADONA ... Descanse em paz! Lenda do futebol."

Ángel Di María (ARGENTINA, FRANÇA / jogador do Paris Saint-Germain, no Instagram): "Adeus, Diego. Reconhecimento eterno por tudo. Você estará sempre em nossos corações. Nunca o esqueceremos."

Kylian Mbappé (FRANÇA/jogador do Paris Saint-Germain): "Descanse em paz, lenda. Você estará para sempre na história do futebol. Obrigado por todo o prazer que você deu ao mundo inteiro. Maldito 2020."

Andrea Pirlo (ITÁLIA/ex-jogador de futebol e atual técnico da Juventus, no Instagram): "O Deus do futebol se foi. Obrigado por tudo, Diego", junto com uma fotografia de Maradona com o troféu da Copa do Mundo de 1986 no México.

Iker Casillas (ESPANHA/ex-jogador, no Twitter): "Dia triste para o futebol. Maradona faleceu. DEP gênio desse esporte".

Andrei Shevchenko (UCRÂNIA/ex-jogador de futebol e atual técnico da Ucrânia, no Instagram: "Você sempre me brindou com emoções e sorrisos. Nada vai apagar tudo o que você fez pelos amantes do futebol. Descanse em paz, lenda", junto com duas fotos na companhia de Maradona.

Gheorghe Hagi (ROMÊNIA/ex-jogador de futebol apelidado de 'Maradona dos Cárpatos', no Facebook): "Um grande choque para o mundo do futebol e para todo o planeta. Uma tristeza infinita atinge minha alma neste momento após ouvir esta notícia horrível. um grande gênio morreu cedo demais. Descanse em paz, Diego."