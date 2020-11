Além de grande jogador, Maradona foi um ótimo frasista

Diego Maradona foi um gênio com a bola, mas também um mestre em criar de frases de efeito e marcantes que sempre serão lembradas, como "O gol foi feito pela mão de Deus", sobre o gol que marcou na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas de final Copa do Mundo de 1986 no México, ou "A bola não está manchada", dita na cerimônia em sua homenagem em 2001.

Homem sem "papas na língua", o ex-jogador deixou algumas frases lúcidas e criativas marcadas no imaginário coletivo, embora outras vezes demonstrasse seu sarcasmo ofensivo, sem se importar em colher inimigos. Estas são algumas delas:

-- "Aconteça o que acontecer, ou quem estiver no comando, todos sabem que a 10ª camisa da Seleção será minha ... para sempre".

-- "Foi a mão de Deus" (sobre o gol que marcou na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas de final Copa do Mundo de 1986 no México).

-- "Você tem que viver o que quiser viver. Mas você não tem que levar ninguém a cometer os erros que você comete".

-- "Eu não me droguei. Me cortaram as pernas" (ao ser afastado da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, por doping).

-- "Minhas filhas legítimas são Dalma e Gianina. Os demais são filhos do dinheiro ou do erro" (sobre os filhos que teve em relações extraconjugais, mas que reconheceu depois).

-- "Sim, eu 'lutei' com o Papa. Eu 'lutei' porque fui ao Vaticano e vi os tetos de ouro. E então ouvi o Papa dizer que a Igreja se preocupava com as crianças pobres. Então venda o teto, fera, faça alguma coisa! Para que serve o Banco Ambrosiano? Para vender drogas e contrabandear armas como dizem no livro 'Pela Vontade de Deus'?".

-- "Esses caras bebem o leite do gato! (Ao falar de políticos e líderes acusados de corrupção)

-- "A bola não se mancha" (Ao discursar durante a homenagem realizada em 2001 em sua partida de despedida no estádio do Boca Juniors, em alusão à pureza futebol, jogadores e torcedores, apesar dos negócios por trás do esporte).

- "O futebol deve ser gerido pelos jogadores de futebol, os dirigentes só querem roubar dinheiro dos clubes e aparecer na fotografia".

- "Eu cresci em um bairro privado ... privado de eletricidade, água, telefone" (durante sua visita à Bolívia em março de 2004).

- "Acho graça de quem critica minha inexperiência (como técnico). Tenho quase 20 anos na Seleção Argentina (como jogador). O futebol não mudou. A água quente já foi inventada. Acho que ninguém (outro técnico) me surpreende com nada".

- "A seleção é um Rolls-Royce coberto de sujeira, deve ser limpa."