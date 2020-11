Neymar e Romário prestam homenagem a Maradona

Neymar e Romário, dois craques brasileiros de diferentes gerações, prestaram homenagem através das redes sociais ao argentino Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira, aos 60 anos, devido a uma parada cardíaca.

"DON DIEGO MARADONA... Descanse em paz! LENDA do futebol", escreveu Neymar em português e inglês no Twitter .

Com a mensagem, o atacante do PSG e da Seleção Brasileira publicou também uma foto em preto e branco, na qual um sorridente Maradona aparece abraçando Neymar ainda criança em um evento esportivo.

Já o campeão mundial em 1994, na Copa dos Estados Unidos, Romário lamentou a perda do "melhor" jogador de futebol que viu jogar.

O ex-atacante publicou no Instagram uma foto em preto e branco do ídolo argentino sorrindo ao lado do texto: "Meu amigo foi embora. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola aos pés, mas também por sua alegria e personalidade única".