EUA: pedidos de seguro-desemprego registram alta pela segunda semana consecutiva

Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram pela segunda semana consecutiva, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo governo, em meio a novas medidas de restrição das atividades econômicas vinculadas ao aumento de casos de covid-19.

O Departamento do Trabalho anunciou que foram apresentados 778.000 novos pedidos na semana de 15 a 21 de novembro, mais do que as previsões dos analistas.

O resultado também supera em 30.000 pedidos as demandas registradas na semana anterior, que foram revisadas em alta.

"O risco é que continuem aumentando com a aceleração de casos de coronavírus a um nível recorde", afirmou Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

A alta contínua dos pedidos de seguro-desemprego sugere que o mercado de trabalho é vulnerável ao ressurgimento da covid-19 nos Estados Unidos.

Mais de seis milhões de americanos receberam o auxílio na semana de 8 a 14 de novembro, quase 300.000 a menos que na semana anterior.

Mas uma parte importante das pessoas que saíram das estatísticas oficiais de desemprego não encontrou trabalho e passou para programas de ajuda específicos devido à pandemia, sem retornar ao mercado de trabalho. Com esta situação, 20,5 milhões de pessoas recebiam algum tipo de auxílio pelo desemprego no início de novembro.