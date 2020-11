EUA: pedidos de seguro-desemprego registram alta pela segunda semana consecutiva

Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram pela segunda semana consecutiva, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo governo, em meio a novas medidas de restrição das atividades econômicas vinculadas ao aumento de casos de covid-19.

O Departamento do Trabalho anunciou que foram apresentados 778.000 novos pedidos na semana de 15 a 21 de novembro, mais do que as previsões dos analistas.

O resultado também supera em 30.000 pedidos as demandas registradas na semana anterior, que foram revisadas em alta.