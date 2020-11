Neymar e Alisson indicados ao prêmio FIFA The Best

O brasileiro Neymar está entre os 11 finalistas do prêmio de melhor jogador 'FIFA The Best', anunciados nesta quarta-feira (25) pela entidade que comanda o futebol. O goleiro Alisson disputa a premiação em sua categoria.

Entre os 11 finalistas do prêmio de melhor jogador também estão o argentino Messi (Barcelona), o português Cristiano Ronaldo (Juventus) e o polonês Robert Lewandowski.

Além de Lewandowski, apenas outro vencedor da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique está entre os finalistas: o meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, que trocou o clube alemão pelo Liverpool em setembro.

O clube campeão da Inglaterra tem o maior número de atletas entre os finalistas, pois além de Thiago também emplacou o senegalês Sadio Mané, o egípcio Mohamed Salah e o holandês Virgil van Dijk.

O PSG, finalista da Champions, está representado apenas por Neymar e Kylian Mbappé.

O belga Kevin De Bruyne (Manchester City) e o espanhol Sergio Ramos (Real Madrid) completam a lista.

O brasileiro Alisson Becker (Liverpool) está entre os candidatos a melhor goleiro. Ele disputa o prêmio com o costa-riquenho Keylor Navas (PSG), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid), os alemães Manuel Neuer (Bayern) e Marc André Ter Stegen (Barcelona) e o esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid).

Entre as mulheres, cinco campeãs da Europa com o Lyon foram indicadas: a inglesa Lucy Bronze (atualmente no Manchester City), a francesa Delphine Cascarino, a japonesa Saki Kumagai, a alemã Dzsenifer Marozsan e a também francesa Wendie Renard.

A lista é completada pela dinamarquesa Pernille Harder (Chelsea), a norueguesa Caroline Graham Hansen (Barcelona), a espanhola Jennifer Hermoso (Barcelona), a australiana Sam Kerr (Chelsea) e a holandesa Vivianne Miedema (Arsenal).

O prêmio de melhor técnico será disputado pelo argentino Marcelo Bielsa (Leeds United), o francês Zinédine Zidane (Real Madrid), os alemães Hansi Flick (Bayern de Munique) e Jürgen Klopp (Liverpool), além do espanhol Julen Lopetegui (Sevilla).

Na disputa pelo gol mais bonito do ano, o Prêmio Puskas, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta foi indicado pelo gol de bicicleta que marcou na vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro de 2019.

Os vencedores serão definidos em uma votação dos técnicos e capitães de todas as seleções nacionais, além de jornalistas e torcedores.

Os três finalistas de cada categoria serão anunciados em 11 de dezembro e a cerimônia de entrega dos prêmios está programada para 17 de dezembro.