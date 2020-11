EUA: Biden garante que governo não será 3º mandato de Obama e prega união do país

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou que sua gestão "não será um terceiro governo de Barack Obama", embora vários dos nomes anunciados para o futuro gabinete trabalharam na Casa Branca durante a última administração democrata. "Estamos em um país diferente", afirmou, em entrevista à NBC, a primeira televisionada desde que foi eleito.



Biden destacou que estuda a possibilidade de nomear um republicano para algum cargo importante com objetivo de "unir a nação", mas ponderou que uma decisão ainda não foi tomada. O democrata explicou que ainda não conversou com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, desde a eleição e disse que começará a ter acesso a informações confidenciais "em breve".



O ex-vice-presidente também revelou que já conversou com mais de 20 líderes internacionais e ressaltou que a maioria deles está "animada" com a postura de liderança que os EUA voltarão a assumir, após quatro anos de isolacionismo de Trump. "Tenho uma agenda ambiciosa e muito progressiva e vou precisar da ajuda de parlamentares", destacou.