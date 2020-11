Exército azerbaijano entra em segundo distrito retrocedido pela Armênia em Nagorno Karabakh

O exército do Azerbaijão anunciou nesta quarta-feira (24) sua entrada no distrito de Kalbajar, que faz fronteira com a província de Nagorno Karabakh, a segunda das três retrocessões que a Armênia deve realizar sob o acordo de cessar-fogo assinado no início de novembro.

"Unidades do exército do Azerbaijão entraram no distrito de Kalbajar", anunciou o Ministério da Defesa do Azerbaijão em um comunicado.

Um acordo de trégua assinado entre o Azerbaijão e a Armênia em 9 de novembro, e negociado pela Rússia, encerrou seis semanas de luta pelo controle da região separatista de Nagorno Karabakh e confirmou a derrota de Yerevan, que prometeu devolver três distritos para Baku.

Depois do distrito de Aghdam, Kalbajar é o segundo de três retrocessos ao Azerbaijão de territórios que as forças armênias controlaram por quase 30 anos, após uma primeira guerra na década de 1990 no enclave que causou 30.000 mortes e centenas de milhares de deslocados.

O retrocesso de Kalbajar estava programado para 15 de novembro, mas Baku o adiou por motivos humanitários.

Este distrito - assim como Aghdam e Lichin - que deverá ser cedido em 1º de dezembro, constituía uma zona-tampão em torno da autoproclamada república de Nagorno Karabakh desde o fim da primeira guerra, em 1994.