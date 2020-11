Petróleo alcança os preços mais altos desde março

O petróleo fechou em forte alta nesta terça-feira e atingiu seus preços quase nove meses atrás.

A confiança dos investidores foi fortalecida pelos avanços em vacinas contra a covid-19 e pela atitude de Donald Trump para permitir a transição para o governo do presidente eleito Joe Biden, que assumirá o cargo em 20 de janeiro.

O barril de Brent para entrega em janeiro subiu 3,90% para US $ 47,86 no mercado de Londres, enquanto no mercado de Nova York, o barril de WTI nos contratos de dezembro subiu 4,29%, para US$ 44,91.

Preços equivalentes não eram registrados desde 6 de março.

"O fato de o preço do Brent ter ultrapassado US $ 46 o barril é um sinal de confiança sem precedentes desde que a covid-19 começou a quebrar a confiança do mercado na primeira parte do ano", disse Louise Dickson, da Rystad Energy.