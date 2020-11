Suprema Corte de Nevada certifica vitória de Biden sobre Trump

A Suprema Corte de Nevada, nos Estados Unidos, certificou nesta terça-feira, 24, o triunfo do democrata Joe Biden no Estado ao aprovar a recontagem final da eleição de 3 de novembro.



A decisão unânime dos sete juízes envia ao governador Steve Sisolak os resultados que concederão os seis delegados do Estado para Biden. O ex-vice-presidente venceu por uma diferença de 33.596 votos, de acordo com resultados aprovados por funcionários eleitos de todos os 17 condados. Ele obteve 50,06% dos votos, contra 47,67% de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.